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Kars'ta kaz hırsızlığı iddiası

- Sarıkamış ilçesinde kaz hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı, gözaltına alındı - Zanlılardan ele geçirilip emniyete götürülen 60 kaz, sahiplerine teslim edildi

Kars'ta kaz hırsızlığı iddiası

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaz hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi, yakalandı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir ilçe merkezi ve bağlı köylerinde besicilerin bahçeleri ile kümeslerindeki kazların bir kısmının çalınması üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırma ve takip sonucu besicilerin kazlarının 3'er ya da 5'erli gruplar halinde çalıp satmayı planladıkları belirtilen R.P, U.P, E.K, gözaltına alındı.

Bu kişilerden, çalıntı olan 60 kaz ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen kazlar, polislerce sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, kaz sürülerinden 3 ile 5 arasında kaz çalarak fark edilmemeyi amaçladıkları belirtildi.


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KazSarıkamış Ilçesi
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