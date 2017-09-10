Kars'ta komşular arasında

KARS (AA) - Kars'ta köpekleri dövüşen komşular arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Digor Yolu'ndaki Polis Lojmanları'nın karşısında Mehmet M. ve Yunus K'ye ait köpekler dövüşmeye başladı. Köpeklerin dövüşmesi nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören Mehmet M'nin yakınları İlhan M, Cengiz M, Abdullah M, Ramazan M. ile Yunus K'nin akrabaları Şahin K. ve Yasin K. de olay yerine geldi.

Taraflar, daha sonra silahlarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri İlhan M'ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırdı.

Kavgada yaralanan İlhan M. ve diğer 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan 7 kişi gözaltına alındı.

Silahla yaralanan İlhan M'nin Kars Harakani Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ekipler, olayda kullanılan bir pompalı tüfek ve bir tabancaya el koydu.