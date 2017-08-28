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Kars'ta "köpek dövüştürme" kavgası

- Digor ilçesinde, iki aile arasında köpeklerin dövüştürülmesi yüzünden çıkan kavgada kürekle darbedilen 2 kişi yaralandı

Kars'ta

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde, iki aile arasında köpeklerin dövüştürülmesi meselesinden başlayan kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Köseler köyünde oturan Aziz U, köpeğini kendi köpeği üzerine salıp dövüştürmekle suçladığı Fahrettin U. ile tartışmaya başladı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Olayda, Aziz U'nun kürek ile kafasına vurduğu Fahrettin U'nun çocukları Ersin U. ve Ensar U. yaralandı.

Digor Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 2 kardeşten sağlık durumu ağır olan Ersin U. Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Taraflar arasında yeniden kavga çıkmaması için köyde tedbir alan jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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KarsKürekli Kavga
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