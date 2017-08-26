Kars'ta orman yangını

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Sarıkamış ilçesi Hamamlı köyünün Çürüktaş mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangını gören vatandaşlar yangına müdahale edip durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Kars ve Sarıkamış belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince söndürme çalışmalarına başlandı.
Şu ana kadar yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları sürüyor.