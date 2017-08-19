Kars'ta otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 5 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Haydar Şayir (23) idaresindeki 75 AR 870 plakalı otomobil, Kars-Ardahan karayolu Asri Mezarlık mevkisinde yol çalışması yapan Mehmet Sait Durak'ın kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada, sürücü Şayir ile otomobildeki Zennuriye Sınık (54), Berfin Sabadak (12), Fatma İrem (10) ve Halime Şayir (58) yaralandı.
Yaralılardan Ali Haydar ve Halime Şayir Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Sınık, Sabadak ile Fatma İrem Şayir Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kars-Ardahan karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.