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Kars'ta patlamamış iki top mermisi bulundu

- Jandarma ekipleri tarafından mermilerin kontrollü olarak imhası sağlandı

Kars'ta patlamamış iki top mermisi bulundu

KARS (AA) - Kars'ta patlamamış olarak bulunan iki top mermisi imha edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cumhuriyet köyü yakınında vatandaşlar tarafından iki top mermisi bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede top mermilerinin patlamadığının tespit edilmesi üzerine köylüler bölgeden uzaklaştırıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ekipler, top mermilerini kontrollü olarak patlattı.

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ImhaKarsPatlamamış Top Mermisi
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