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Kars'ta peynir ve sigara çalan 2 kişi tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ta bir iş yerinden kaşar peyniri ve sigara çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ortakapı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin camını kırarak,...

Kars'ta peynir ve sigara çalan 2 kişi tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ta bir iş yerinden kaşar peyniri ve sigara çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ortakapı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin camını kırarak, içerideki yaklaşık 500 liralık sigara ve 200 lira değerindeki kaşar peynirini çaldıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen zanlılar V.S, ve E.Ç polislerce yakalandı.

Gözaltına alınan ve daha önce de benzer suçlara karıştıkları anlaşılan zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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