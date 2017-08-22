Kars'ta satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı KARS (AA) - Kars'ta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki kişi, birbirlerini satır ve bıçakla yaraladı.Faikbey Caddesinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Adem K. ile Furkan Ç. tartışmaya başladı.Kavgaya dönüşen...

22 Ağustos 2017 Salı 20:42