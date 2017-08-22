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Kars'ta satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki kişi, birbirlerini satır ve bıçakla yaraladı.Faikbey Caddesinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Adem K. ile Furkan Ç. tartışmaya başladı.Kavgaya dönüşen...

Kars'ta satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki kişi, birbirlerini satır ve bıçakla yaraladı.

Faikbey Caddesinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Adem K. ile Furkan Ç. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Adem K, Furkan Ç'yi satırla kafasından, Furkan Ç. de Adem K'yı bıçakla göğsünden yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki iki farklı hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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