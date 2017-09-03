Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Adıgüzelli idaresindeki 36 AK 427 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarparak, durabildi.
Kazada, araçta bulunan Suzan Adıgüzelli (30) ve Sevilay Adıgüzelli yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi"ne kaldırıldı.
Yaralılardan Suzan Adıgüzelli, hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti. Adıgüzelli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere, aynı hastanenin morguna konuldu.