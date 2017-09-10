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Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

- İki otomobilin çarpışması sonucu 4 aylık bebek öldü, 8 kişi yaralandı

Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 aylık bebek öldü, 8 kişi yaralandı.

Ahmet Gezici idaresindeki 36 AF 002 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kavşakta Mehmet Çelebi yönetimindeki 36 FP 125 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Mehmet Çelebi'nin kullandığı otomobilde bulunan 4 aylık Arasta Çelebi araçtan fırlayarak yola savruldu. Sürücüler ile Fadile Çelebi, Arasta Çelebi, Asi Nehir Artuk, Perinaz Artuk ile Mehmet Gezici, Alihan Gezici ve Alican Korkmaz yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bebek Arasta Çelebi, kaldırıldığı hastanede müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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KarsTrafik Kazası
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