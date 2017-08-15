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Kars'ta traktör ile römork arasında sıkışan kişi öldü

KARS (AA) - Kars'ta, traktör ile römork arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.Kent merkezindeki bir tarlada traktör ile çalışan S.N ile arkadaşı Y.M işlerini bitirdikten sonra tarlada çalışırken çıkardıkları römorku traktöre bağlamak...

Kars'ta traktör ile römork arasında sıkışan kişi öldü

KARS (AA) - Kars'ta, traktör ile römork arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki bir tarlada traktör ile çalışan S.N ile arkadaşı Y.M işlerini bitirdikten sonra tarlada çalışırken çıkardıkları römorku traktöre bağlamak istedi.

S.N. bu işlem için uğraşırken traktörü kullanan Y.M, arkadaşı S.N'nin römorku bağlayıp uzaklaştığını sanarak hareket etti.

Bu sırada traktör ile römork arasında sıkışan S.N, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan S.N. kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
KarsKars Harakani Devlet Hastanesi
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