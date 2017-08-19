Kars'ta traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta traktör ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Atilla Kaplan yönetimindeki 36 FR 472 plakalı traktör, Vali Hüseyin Atak Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Yücel Cabak idaresindeki 75 M 0312 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi.
Kazada sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Leyla Karakoç ve Gülsel Aydemir yaralandı.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine, yolcular Karakoç ile Aydemir ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kars-Ardahan karayolu, traktörün kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden açıldı.