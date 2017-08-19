Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor

Kars'ta traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta traktör ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Atilla Kaplan yönetimindeki 36 FR 472 plakalı traktör, Vali Hüseyin Atak Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Yücel Cabak idaresindeki...

Kars'ta traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta traktör ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Atilla Kaplan yönetimindeki 36 FR 472 plakalı traktör, Vali Hüseyin Atak Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Yücel Cabak idaresindeki 75 M 0312 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Leyla Karakoç ve Gülsel Aydemir yaralandı.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine, yolcular Karakoç ile Aydemir ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kars-Ardahan karayolu, traktörün kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden açıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
4 YaralıKarsTrafik KazasıYolcu Minibüsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5