Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

KARS (AA) - Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Polis ekiplerince araç ve adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu maddeyi nereden aldığını itiraf eden bir şahsın gösterdiği adrese ekipler operasyon düzenledi.

Adres, kişi ve araçlarda yapılan aramada 77 gümrük kaçağı içki, 1 sahte 100 dolar, 1,08 gram bonzai, 4,23 gram esrar, 8,91 gram metamfetamin, 3 adet cam ampul ve suçtan elde edilen gelir olduğu belirtilen toplam 3 bin 705 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Y, V N, T.O sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.