Kars'ta yangın

KARS (AA) - Kars'ta çıkan ve 3 saat süren yangında iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aydınlık Evler Papatya Sokak'ta Cemalettin Güven'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını dışarı çıkararak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede samanlıkta bulunan otlara sıçradı.

Yangına müdahale eden aile fertleri ile mahalleli söndüremeyince durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine vatandaşlarda yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülemeyince samanlığın bir kısmı yıkılarak, müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.