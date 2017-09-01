Kars'ta yangına TOMA'lı müdahale

KARS (AA) - Kars'ta kale yakınlarında çıkan örtü yangını, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yardımıyla söndürüldü.
Dereiçi Mahallesi'ndeki Kars Kalesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan örtü yangını, alandaki otların kuru olması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla yönlendirilen itfaiye çalışanları yangına müdahale etti.
Yangının yayılması, arazinin sarp olması ve alevlerin ormanlık alana sıçrama ihtimali üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce bölgeye TOMA gönderildi.
Söndürme çalışmalarına TOMA'nın da katılmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında, bölgedeki otlar yandı.
Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.