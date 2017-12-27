Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Kars'ta yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

- Kaçak olduğu belirlenen 54 şişe içki ile 548 paket sigara ele geçirildi

Kars'ta yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

KARS (AA) - Kars'ta, yılbaşı öncesinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyonda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kente kaçak içki ve sigara getirileceği yönünde bilgi edinen ekipler, zanlı M.O'nun kullandığı otomobili takibe alarak Otogar Kavşağı'nda durdurdu.

Araçtaki aramada, yılbaşı öncesi satışa sunulacağı belirtilen kaçak 54 şişe içki ve 548 paket sigara ele geçirildi.

M.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kaçak SigaraKarsKars Emniyet Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5