Kars'ta yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

KARS (AA) - Kars'ta, yılbaşı öncesinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyonda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Kente kaçak içki ve sigara getirileceği yönünde bilgi edinen ekipler, zanlı M.O'nun kullandığı otomobili takibe alarak Otogar Kavşağı'nda durdurdu.
Araçtaki aramada, yılbaşı öncesi satışa sunulacağı belirtilen kaçak 54 şişe içki ve 548 paket sigara ele geçirildi.
M.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.