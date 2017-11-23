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Kars'taki darbe girişimi davasında 4 sanığa müebbet

Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada yargılanan sanıklardan, eski yüzbaşı Sedat Kılınç, eski üsteğmenler Zafer Akar ve Eray Çetin ve eski teğmen Emre Koca'ya müebbet hapis cezası verildi.

Kars'taki darbe girişimi davasında 4 sanığa müebbet

KARS(AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve görevden el çektirmek istedikleri Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın evine gittikleri iddia edilen biri sivil diğerleri askeri personel 27 sanıktan 6'sına müebbet ila 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunması alınan ve 15 Temmuz gecesi Kars Belediyesi Anons Merkezini ele geçirerek "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sıkıyönetim ilan etmiştir" anonsu yapan eski üsteğmen Zafer Akar, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Akar, gelen emirler doğrultusunda hareket ettiğini beyan ederek, "Bana 'belediye başkanlığına gidilecek' dendi, bölük komutanı yanımıza güvenlik görevlilerini verdi. Belediye Başkanı Karaçanta'nın evine gittik, kapıyı çaldık, hanımefendi kapıya çıktı, başkanı sorduk evde olmadığını söyledi." dedi.

Karaçanta'nın evde olmadığını dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı eski yarbay Serkan Polat'a ilettiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Polat bana anons için 'TSK sıkıyönetim ilan etmiştir. Evlerinizdeyseniz sokaklara çıkmayın, sokaklardaysanız evinize gidiniz, camilerden yapılan anonslara itibar etmeyin' şeklinde not yazdırdı, onları okudum. Ben daha sonra personelimle belediyeden ayrıldım."

Eski yüzbaşı Sedat Kılınç ise bölük komutanlarının terör olaylarına karşı kendilerini uyardığını ve 15 Temmuz gecesi yaşananları bir terör saldırısı olarak algıladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.
Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise eski yüzbaşı Sedat Kılınç, eski üsteğmenler Zafer Akar ve Eray Çetin ve eski teğmen Emre Koca'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, aynı suçtan yargılanan ve çeşitli nedenlerle cezasında indirime gidilen eski yüzbaşı Samet Çolak'a 18 yıl 9 ay, eski Kars Belediyesi Şehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu'na da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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