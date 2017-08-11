Kars'taki dolandırıcılık

KARS (AA) - Kars'ta, kurbanlık hayvan satmak üzere anlaştıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Ankara'dan, Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvan satın almak üzere Kars'a gelen H.K'yı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.B. O.M, Y.G, E.K. ve F.N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.S.B. dışındaki zanlılar emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.B. tutuklandı.İddiaya göre, Ankara'dan Kars'a gelen H.K, burada S.B. ile 265 bin lira karşılığında büyükbaş hayvan satın almak üzere anlaştı. Satın aldığı hayvanların kamyonlara yüklendiğinin söylenmesi üzerine 100 bin lira nakit ödeyen H.K, geri kalan kısım için de senet imzaladı.

Ödemenin ardından Ankara'ya dönen ve satın aldığı kurbanlıkların getirilmesini bekleyen H.K, aradan geçen birkaç gün boyunca kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak Kars'a geri döndü.

H.K'nin şikayeti üzerine, S.B, O.M, Y.G, E.K. ve F.N.A. gözaltına alındı.



