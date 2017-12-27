Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Kars'taki FETÖ/PDY davasında karar

- Sarıkamış ilçesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan biri tutuklu 15 askeri personel beraat etti

Kars'taki FETÖ/PDY davasında karar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu 15 askeri personel beraat etti.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Astsubay Yasin Yassıdaş'ın yanı sıra tutuksuz yargılanan 14 sanık katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Yassıdaş, savunmasında 15 Temmuz'da aldıkları emir üzerine Sarıkamış Meydanı'na gittiklerini ancak halkla münakaşaya girmeden ayrıldıklarını ve örgütün herhangi bir faaliyetine katılmadığını ifade ederek, beraatını istedi.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürüp müvekkillerinin tahliye ve beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların, olay gecesi gerçekleştirdiği eylemlerde kaçınılmaz bir hataya düştüğü kabul edildiğinden kendilerine ceza verilmesine yer olmadığı kanaatine vararak, beraatlarını kararlaştırdı.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli Astsubay Yasin Yassıdaş'ın yanı sıra 2 uzman çavuş, 2 uzman onbaşı ve 10 sözleşmeli er "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

Sanıkların, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldığı belirtilen iddianamede, "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olma" suçundan da ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DuruşmaFetöKars
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5