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Kars'taki "köpek" kavgasına 8 gözaltı

- Komşular arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Kars'taki

KARS (AA) - Kars'ta komşular arasında "köpek dövüşmesi" nedeniyle çıkan ve 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinin Digor karayolu üzerinde evleri bulunan Mehmet M. ve komşusu Yunus K'ye ait köpeklerin dövüşmesi nedeniyle dün yaşanan ve 8 kişinin yaralandığı kavganın ardından aileler arasında bugün tekrar tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu İsmail M, Yunus M. ve Necmettin K. yaralandı.

Yaralılar, götürüldükleri Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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