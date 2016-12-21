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Kars'taki terör operasyonu

- Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan HDP ve DBP'lilerden oluşan 15 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi

Kars'taki terör operasyonu

KARS (AA) - Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına HDP ve DBP üyelerinden oluşan 15 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il başkanları ve yöneticilerin de bulunduğu kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı oldukları", "terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunarak örgütün yargı ayağını oluşturdukları" ve "terör örgütünün propagandasını yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

HDP İl Başkanı Sevda Subaşı ve DBP'li Önder Fidanboy ile Yeliz Çopur'un da aralarında bulunduğu diğer 10 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


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