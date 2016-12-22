Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Kars'taki terör örgütü operasyonu

- Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP ve DBP üyelerinden oluşan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi daha tutuklandı

Kars'taki terör örgütü operasyonu

KARS (AA) - Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP ve DBP üyelerinden adliyeye sevk edilen 4 kişi daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen HDP'li T.G. ve A.S. ile DBP'li A.B. ve M.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütüne maddi yardım sağlamak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklanmıştı. Böylece şu ana kadar adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklanmış oldu.

HDP İl Başkanı Sevda Subaşı ve DBP'li Önder Fidanboy ile Yeliz Çopur'un da aralarında bulunduğu diğer 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DBPHdpKarsTerör örgütüTutuklama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.