İSTANBUL (AA) - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi "Kış Etkinlikleri 2018" başlıyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce Kartal Anadolu İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen ve bir hafta sürecek "Kış Etkinlikleri 2018" programı yarın başlıyor. Bu yıl 18'incisi düzenlenecek "Vefa Günü" etkinliği ile başlayacak programda okulun mezunu Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu konuşma yapacak.

Etkinlik kapsamında, 5 Ocak Cuma günü Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesinin anlatılığı Sürgün adlı tiyatro oyununu sahneleyecek. 8 Ocak Pazartesi ses sanatçısı Necip Karakaya müzik dinletisi sunacak, sonraki gün de yönetmen Semih Kaplanoğlu öğrencilere yönelik 'kutu kutu pense' adlı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Dr. Halit Yerebakan, 10 Ocak Çarşamba günü öğrencilere sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verecek. 11 Ocak Perşembe günü ise konferanslarla birlikte öğrenciler farklı konularda konuşma yapacak.

Son günde ise eğitimci Burak Kılanç öğrencilerle söyleşi gerçekleştirecek ve bu yılki programlar akşam müzik dinletisi ile sona erecek.

Bu arada, Birinci Dünya Savaşı fotoğrafları ile 1960 darbesine ilişkin resim ve haberlerin yer aldığı serginin bir hafta boyunca açık kalacağı öğrenildi.

Okul Müdürü Mithat Tekçam, çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği programda mezunların ve öğrencilerin farklı konularda konuşma yapacağını bildirdi.

Etkinliklerde öğrencilere yönelik çeşitli başlıklarda sportif turnuvaların da düzenleneceğini dile getiren Tekçam, "Biz şuna inanıyoruz; okulumuz akademik anlamda başarılı bir okul. Türkiye'nin öncü okullarından... Bu başarıları sosyal ve kültür anlamda da destekleyen bir okuluz. Ders yoğunluğunun azaldığı, sınavların bittiği bu haftalarda öğrencileri sanatsal etkinliklerle öğrenme alanlarına çevirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



