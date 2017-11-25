"Kartal Fight Arena-2" gecesi

KARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta ikincisi düzenlenen "Kartal Fight Arena-2" Kick Boks Dünya Şampiyonlar Gecesi'ni izledi.

Arslan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen kick boks müsabakalarını izledi.

Bakan Arslan, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, "Kars varken kale olmak bize düşmez. Hemşehrilerim kale gibi, Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde biz kale gibi duruyoruz ve inşallah onların sayesinde bugünden sonra da durmaya çalışacağız. Gençleri de spora davet ediyoruz." dedi.

Altay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Organizatör Bülent Gönen de kulüplerinde önemli sporcuların yer aldığını belirterek, "Bünyemizde şu anda 600'e yakın ücretsiz sporcumuz var. Bunlardan biri de Ömür Çapraz. 12 Türk 12 dünya karmasına karşı uluslararası kick boks gecesi yapıyoruz ve bu ikincisi oluyor." dedi.

Kick boks gecesine önemli sporcuların katıldığını vurgulayan Gönen, "Gecenin maçı Erkan Varol'un müsabakası var. Mayıs ayında Kars'ta Avrupa ve dünyanın sallanacağı büyük bir gece yapacağız. Amacımız sokaklardaki gençlerimizi topluma kazandırıp hayallerini gerçekleştirmek, bu ringde hayatlarını değiştirmelerine yardımcı olmak." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası "Kafkas Kartalı" olarak bilinen dünya şampiyonu kick boksçu Erkan Varol, İranlı Reyad Hamzah Alwaelı'ya karşı maça çıktı. Maça hızlı başlayan Varol, rakibini ikinci rauntta nakavtla mağlup etti.

Bakan Arslan, maçı kazanan Varol'u tebrik ederek kupasını takdim etti.

Varol, maç sonrası katılımlardan dolayı Bakan Arslan'a teşekkür ederek, "Türk sporcularının hepsi sonuçta elinden geldiği kadar antrenman yapıp Türk bayrağımızı dalgalandırmak için bir çalışmaya girdiler. Verdiğiniz destekten dolayı bütün sponsorlara ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.