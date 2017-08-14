Kartal'da bulunan tarihi mezar kalıntıları

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, Dragos kazı alanında olduğu gibi Kordonboyu Mahallesi'nde yapımı devam eden Marmaray Projesi kapsamında tespit edilen tarihi mezar kalıntıları üzerinde çalışmaların başladığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fidan, ilçede yapımı devam eden Marmaray Projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi mezar kalıntılarının bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Yetkililerden, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde devam eden çalışmalar esnasında bulunan tarihi mezar kalıntılarına ilişkin bilgi alan Fidan, "Kartal tarihi bir yer. Dragos kazı alanında olduğu gibi Kordonboyu Mahallesi'nde yapımı devam eden Marmaray Projesi kapsamında tespit edilen tarihi mezar kalıntıları üzerinde çalışmalar başlamış olup biz de Kartal Belediyesi olarak çalışmaları takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.