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Kartal'da "Çaputunu Kap Gel" etkinliği düzenlendi

- Etkinlik kapsamında, tasarımcılar, kadınlar ve gençler, yanlarında getirdikleri kumaş parçalarını hazırlanan fileye bağlayarak gölgelik tasarladı

Kartal'da

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tasarım Araştırma ve Katılım Grubu (TAK) "Çaputunu Kap Gel" etkinliği ile 4. yaşını kutladı.

Kartal Meydanı'ndaki etkinlik kapsamında, tasarımcılar, kadınlar ve gençler, yanlarında getirdikleri kumaş parçalarını hazırlanmış olan fileye bağlayarak gölgelik tasarladı. Etkinliğe Kartal Kadın Ürünleri Pazarı üyeleri de destek verdi.

Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, TAK'ın 4 yılda çok büyük mesafe kat ettiğini söyledi.

TAK'ın, sosyal belediyecilik, katılım ve projeleri halkla birlikte yapma açısından hem belediyeye büyük katısı olduğunu hem de doğru projeyi oluşturmalarına fırsat verdiğini anlatan Öz, şunları kaydetti:

"Burada bir meydanın nasıl kullanıldığını araştırdılar ve böyle bir proje ortaya koydular. Çaputunu alan geldi. Buraya taktı ve böyle değişik bir şey ortaya çıktı. Çaput bağlama bizim Orta Asya'dan beri geleneğimizde var. Burada bir emek, bir düşünce, bir katılım var. Kartal'ı seviyoruz ve burada yaşamaktan mutluyuz. Kartal'a hizmet etmekten dolayı çok mutluyuz. Gençlerin de katkıda bulunduğunu görünce bizler de mutlu oluyoruz. Kadınların yoğun olduğu bir proje bu. TAK ile birlikte yaptığımız her projenin içine halk giriyor. Biz de halkın isteğinin ne olduğunu öğrenip ona göre bir yol izliyoruz. Kartalı halkla birlikte yönetip şekillendiriyoruz."

Konuşmaların ardından "Tasarla Tak Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

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