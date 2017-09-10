Kartal'da patates yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu yaralandı.

Serdar Alparslan'ın (35) kullandığı 03 FR 630 plakalı patates yüklü kamyon, D-100 karayolunun Soğanlık Köprülü Kavşağı mevkisindeki Mesut Kuru Kışlası önünde bariyerlere çarparak devrildi.

Sürücü ile 5 yaşındaki oğlu Erdoğan Alparslan, yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta sıkıştı. Yaralı baba ve oğlu, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, Ankara yönüne giden iki otomobil, kamyondan kopan parçalar yüzünden hasar gördü.

Kaza sonrası etrafa saçılan yaklaşık 10 ton patates ve araçtan sızan mazot nedeniyle D-100 karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, sürücüler yan yola yönlendirildi.

Kamyonun kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.