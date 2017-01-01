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Kartal'da şüpheli araç

- Metro girişi yakınına park edilen ve çalıntı olduğu tespit edilen araçta yapılan incelemede, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı

Kartal'da şüpheli araç

İSTANBUL (AA) - Kartal'da metro girişi yakınına park edilen şüpheli otomobilde yapılan incelemede, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Kartal Köprüsü metro girişi yakınına bir otomobilin park edildiğini ve araçtan inen 3 kişinin koşarak uzaklaştığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, plakadan yaptıkları sorgulamada aracın çalıntı olduğunu belirleyerek, çevrede önlem aldı. Bölgeye bomba imha ekibi çağıran polis ekipleri, E-5 karayolunun Kadıköy istikameti ile kuzey yan yolu trafiğe kapattı.

Uzman ekibin yaptığı incelemede, otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

İncelemenin ardından, çalıntı otomobil çekiciyle emniyete götürülürken, kapatılan yollar araç trafiğine açıldı.

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