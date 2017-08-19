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Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

- Kullandığı motosikletle emniyet şeridinde duran minibüse çarpan trafik polisi ağır yaralandı

Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal’da, idaresindeki motosikletle emniyet şeridinde duran minibüse çarpan trafik polisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Edirne yönüne seyreden trafik polisi Burak Kaya'nın kullandığı motosiklet, Kartal Köprüsü yakınlarında emniyet şeridinde duran 39 BD 238 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.


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