"Kartal"ın nikah töreni de siyah beyaz

KÜTAHYA (AA) - SERDAR YİĞİT - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde "Kartal" adlı Beşiktaşlı genç ile nişanlısı, nikahlarında damatlık ve gelinlik yerine siyah beyaz forma giydi.

Domaniç'te tanışıp evlilik kararı alan Beşiktaş taraftarı Kartal Yavuz (26) ile Vildan Koç'un (25) belediye salonunda düzenlenen nikah töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Çift, törende gelinlik ve damatlık yerine Beşiktaş forması giymeyi tercih etti.

Çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Bu teveccühü bize gösterdikleri için Kartal kardeşimize ve eşine çok teşekkür ediyorum. Bilseydim ben de formamı giyerdim. Bir Beşiktaşlı olarak bu nikahı kıymak beni çok mutlu etti." dedi.

- "Bizde Beşiktaş aşkı büyük"

Damat Yavuz, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş taraftarı babasının, takımına olan sevgisinden dolayı kendisine Kartal adını verdiğini söyledi.

Ailece Beşiktaş sevdalısı olduklarını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Formalardan da görüldüğü gibi bizde Beşiktaş aşkı büyük. Bizim aşkımız da Beşiktaş kadar büyük olduğundan, formalarımızla nikahımızı Beşiktaş konseptiyle yaptık. Bizim için güzel bir anı oldu. Bulunduğumuz ilçede Beşiktaşlıların en büyüğünden biri de Belediye Başkanımız. Ondan da rica ettik. Bizi kırmadı geldi, çok teşekkür ederiz."

Gelin Vildan Koç da formalı nikah fikrinin kendisine ait olduğunu belirterek, "Eşim artık maçları arkadaşlarıyla değil benimle izleyecek." diye konuştu.