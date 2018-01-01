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Kartalkaya'da yeni yıl coşkusu

- Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da tatilciler, 2018 yılına eksi 6 derecede havai fişekler eşliğinde girdi

Kartalkaya'da yeni yıl coşkusu

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da tatilciler, yeni yılı eksi 6 derecede havai fişekler eşliğinde kutladı.

Kar kalınlığının yaklaşık bir metre olduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıla girmek isteyen tatilciler, konakladıkları otellerin düzenlediği programlar eşliğinde kar üzerinde dans ederek 2018 yılının gelmesini bekledi.

Yeni yıla kısa bir süre kalmasıyla park alanında kurulan sahnenin önünde toplanan tatilciler, soğuk hava nedeniyle yakılan ateşle ve dans ederek ısınmaya çalıştı.

Tatilciler, geri sayımın ardından yeni yılı havai fişekler eşliğinde kutladı. Kayak eğitmenleri de ışıklı kıyafetlerle gece kayağı gösterisi yaptı.

Öte yandan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da yeni yıl, oteller tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Abant Tabiat ParkıKartalkayaKutlamaTürkiye
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