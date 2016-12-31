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Kartepe'de yılbaşı yoğunluğu

- İstanbul'a olan yakınlığıyla Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kartepe'de yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor - Kayak merkezinde bulunan tek konaklama tesisi olan bin yatak kapasiteli otel, yüzde 100 doluluğa ulaştı

Kartepe'de yılbaşı yoğunluğu

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kartepe'de yeni yıl için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yılbaşı yoğunluğu yaşanan kayak merkezindeki bin yatak kapasiteli otelde doluluk yüzde 100'e ulaştı.

İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebilmesi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve her seviyeye uygun 35 kilometrelik pist uzunluğuyla kayakseverlerin tercih ettiği gözde tesisler arasında bulunan Kartepe'de, kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı.

Kayak merkezindeki otelin genel müdürü Önder Sıkıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartepe'nin çok büyük lokasyon avantajı olduğunu, İstanbul'dan yola çıkan birinin 1,5 saat sonra burada kayak yapabileceğini söyledi.

Kayak merkezinde ortalama ikişer kilometreden yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda 17 pist olduğunu dile getiren Sıkıcıoğlu, "En uzun pistimiz 3 bin 500 metre. Bölgede 3 tepe var, bunların hepsinde kayak yapmak mümkün." diye konuştu.

Sıkıcıoğlu, Kartepe'de kayak yapılan bölgede kar kalınlığının yaklaşık 2,5 metre olduğu bilgisini vererek, "7 senedir burada görev yapıyorum ve bu süre içinde en çok kar bu sene yağdı. Geçen sene biraz kar sıkıntımız vardı ama bu sene böyle bir sorun olmayacak. Öyle görülüyor ki şu ana kadar yağan kar bize bu sezonu bitirtecek." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının devam ettiğini ancak yolda bir sorun olmadığını vurgulayan Sıkıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Doluluk bugünden itibaren yüzde 100'e ulaştı. Pistlerimiz açık, kayak yapan misafirler hem günübirlik hem otel misafirleri pistleri kullanabiliyor. Bine yakın misafirimiz olacak. Yılbaşı kutlaması için sanatçı eşliğinde bir gala yemeğimiz olacak. Saat 20.30'da başlayıp gece 03.00'e kadar sürecek. Zengin bir menümüz var. Ziyaretçiler arasında Ortadoğu ülkelerinden misafirlerimiz de var."


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KartepeYılbaşı
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