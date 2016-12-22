Kartopu oynarken çukura düştü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kartopu oynarken 10 metre derinlikteki çukura düşen 12 yaşındaki çocuk, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydınbaba Mahallesi 9 Nolu Sokak üzerinde bulunan mağaranın yanında arkadaşlarıyla kartopu oynayan Abdullah Akkuş, ayağının kayması sonucu mağaranın yanındaki yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düştü.
Yardım isteyen çocuğun sesini duyan vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, halat yardımıyla kuyuya inerek çocuğa ulaştı.
Çocuğu kucağında çukurdan çıkaran itfaiye eri, düşmenin etkisiyle hafif yaralanan çocuğu 112 acil servis ekiplerine teslim etti.
Akkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.