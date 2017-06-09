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Kas hastası öğrenci karnesini evinde aldı

- Adıyaman'da doğuştan kas hastası 11 yaşındaki Recep Taha Güler'e karnesi, evinde verildi

Kas hastası öğrenci karnesini evinde aldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da doğuştan kas hastası Recep Taha Güler, karnesini evinde aldı.

Musalla Mahallesi'nde Halise ve Abuzer Güler çiftinin 5 çocuğundan biri olan kas hastası 11 yaşındaki Recep Taha, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Murat Süzen ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, evinde Güler'i ziyaret etti. Güler'e karnesini Süzen verdi.

Dördüncü sınıfı bitiren Recep Taha Güler, takdir belgesi aldı.

Süzen, devletin, okula gelemeyecek kadar sağlık problemi bulunan öğrencilere evde eğitim verdiğini hatırlattı.

Evde eğitim gören Güler'e karnesini vermek üzere evine geldiklerini dile getiren Süzen, öğrencinin başarısını görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karnesini aldığı için mutlu olduğunu belirten Güler, okuyup bir iş sahibi olmayı istediğini kaydetti. Devlet yetkililerine teşekkür eden Güler, diş doktoru olmayı hayal ettiğini bildirdi.

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