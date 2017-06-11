Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya gömlekte bir numara
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Kasap Nusret'in köyüne yaptıracağı külliyenin temeli atıldı

- Nusret Gökçe'nin doğduğu mahalleye yaptıracağı külliye için temel atma töreni düzenlendi

Kasap Nusret'in köyüne yaptıracağı külliyenin temeli atıldı

ERZURUM (AA) - Et lokantaları sahibi, kasap Nusret Gökçe'nin, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın önerisi üzerine doğum yeri Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaptıracağı külliyenin temeli atıldı.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla üne kavuşan Gökçe, Paşalı Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik alanda yaptırılacak cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyenin temel atma törenine iş yoğunluğu nedeniyle katılamadı.

Törene televizyon kanalı sahibi Acun Ilıcalı'nın amcası Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Nusret Gökçe'nin Babası Faik Gökçe ile yaklaşık 300 kişilik davetli katıldı.

Milletvekili Ilıcalı, yaptığı konuşmada, Nusret Gökçe'ye doğduğu köye külliye yapma önerisinde bulunduğunu ve kendisinin de bunu olumlu karşıladığını söyledi.

Nusret Gökçe de telekonferansla katıldığı törende külliye yaptırmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim köyün hayvanlarının eti çok lezzetlidir. Köye bir et entegre tesisi kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Faik Gökçe de oğlunun 2 yaşındayken Paşalı'dan çıktığını, çok çalışmasının karşılığında ünlü bir iş adamı olduğunu dile getirdi.

Gökçe, oğlunun ete tuz attığı gibi külliyenin temeline toprak attı.

Temel atma töreninden sonra ilahi dinletisi eşliğinde konuklara iftar verildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ErzurumNusret Gökçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5