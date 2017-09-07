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Kasırganın zirve yaptırdığı internet uygulamaları

- ABD'deki kasırgalar nedeniyle, ücretsiz telsiz uygulaması ve yakıt bulunan benzin istasyonlarının yerlerini gösteren uygulamalar zirve yaptı

Kasırganın zirve yaptırdığı internet uygulamaları

NEW YORK (AA) - Her yıl kasım sonuna kadar devam eden Atlantik kasırga sezonunda etkili olan ABD'deki kasırgalar, kurtarma ekiplerinin de kullandığı ücretsiz telsiz uygulaması ve yakıt bulunan benzin istasyonlarının yerlerini gösteren uygulamaların zirve yapmasına neden oldu.

Harvey kasırgası ve tropikal fırtınasının vurduğu Teksas'ta kurtarma ekipleri tarafından kullanılan "Zello Walkie Talkie" adlı ücretsiz telsiz uygulaması Irma kasırgası nedeniyle "App Store"da zirveye çıktı.

Ücretsiz telsiz uygulamasının sahibi Zello firması, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 7 binden fazla yeni kayıt başvurusu aldıklarını bildirdi.

Uygulama, ağ ya da kablosuz internet bağlantısı olduğu sürece telefonu çift yönlü radyo gibi kullanarak iletişim imkanı sağlıyor. Kanalda bulunan kişilerle anlık sesli görüşme yapılabilen uygulama sayesinde telefonla birini arayıp cevap vermesini beklemek zorunda kalınmazken, uygulama üzerinden aynı zamanda mesaj ve resim de gönderilebiliyor.

Zello’nun CEO’su Bill Moore da uygulamanın Houston’da önceki hafta gerçekleşen kurtarma çalışmalarının arttığı sırada 20 kat yeni kullanıcıya ulaştığını bildirmişti.

"GasBuddy" ve "Waze" gibi pompalarında yakıt kalan benzin istasyonlarının yerlerini gösteren birçok internet uygulamaları da kasırgalar nedeniyle en çok indirilen uygulamalar arasında bulunuyor.



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Anahtar Kelimeler:
HarveyIrmaKasırga
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