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Kask hayat kurtardı

- Bolu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ve yanında bulunan kadın yolcu, başlarında bulunan kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı - Motosiklet sürücüsü ve kadın yolcu, çarpışmanın etkisiyle girdikleri minibüsün içinden sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı

Kask hayat kurtardı

BOLU (AA) - Bolu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ve yanında bulunan kadın yolcu, taktıkları kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Zekai Konrapa Bulvarı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 EU 100 plakalı minibüs ile Tarık Bayraktar idaresindeki 16 SFF 51 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan kadın F.G, devrilen minibüsün parçalanan bölümünden içeriye girerek sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye, UMKE ve 112 Sağlık ekipleri, sıkışan ve taktıkları kask sayesinde hafif şekilde yaralanan iki kişiyi kurtardı. Yaralılar Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtığı iddia edilen minibüs sürücüsünün bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.


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BoluSağlık MahallesiZekai Konrapa Bulvarı
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