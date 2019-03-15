Kaspersky Lab ile ThreatConnect iş birliği

İSTANBUL (AA) - Müşterilerin siber tehditlere karşı hazır olmasına yardımcı olmayı hedefleyen Kaspersky Lab, istihbarat odaklı ve genişletilebilir güvenlik platformu sağlayıcısı ThreatConnect, Inc.® ile işbirliği yaptı.

Kaspersky Lab'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Threat Data Feeds şimdi ThreatConnect platformu üzerinden müşterilere sunuluyor. Kullandıkları tehdit istihbaratı sistemlerine bu akışları ekleyen kurumlar kendileri için en çok tehlike teşkil eden tehditler hakkında daha geniş bilgilere sahip olabilecek.

Tehdit istihbaratı kurumsal siber güvenlik için kritik bir öneme sahip bulunuyor. Kurumlar elde ettikleri bilgiler sayesinde, kendilerini etkileyebilecek siber güvenlik zorluklarına göre hareket edebiliyor.

SANS Institute tarafından yapılan bir çalışmada, katılımcıların yüzde 70’inden fazlası tehdit istihbaratından yararlanarak saldırı senaryoları üzerinde daha geniş gözlem yapabildiklerini belirtti. Müşterilerin kendileriyle ilgili siber tehditlere karşı hazır olmasına yardımcı olmayı hedefleyen Kaspersky Lab, istihbarat odaklı ve genişletilebilir güvenlik platformu sağlayıcısı ThreatConnect, Inc. ile iş birliği yaptı.

ThreatConnect platformunu kullanan şirketler farklı kaynaklardan gelen tehdit istihbaratlarını toplayıp karşılaştırabilecek. Böylece, gelişen tehditlere karşı kendilerini koruyabilecek ve şirkete özgü siber güvenlik risklerini azaltabilecek.

Kaspersky Threat Data Feeds, kurumların çeşitli güvenilir kaynaklardan analizlere erişebilmesini sağlıyor. Bunlar arasında Kaspersky Security Network, Botnet Takip hizmeti, istenmeyen e-posta tuzakları, derinweb yer alıyor. Ayrıca Kaspersky Lab’ın yirmi yıldan fazla süredir yaptığı araştırmalarda keşfettiği zararlı nesneler hakkında veriler de sunuluyor.

Bu çözüm sayesinde müşteriler kaynağı ne olursa olsun çok geniş bir ölçekteki siber tehditlere karşı daha dikkatli hale geliyor. ThreatConnect Platform ile birlikte kullanıldığında, Kaspersky Threat Data Feeds şirketlerin saldırganlara karşı zamanında ve bilinçli kararlar verme becerisini genişletiyor. Tek bir sistem ile farklı kaynaklardan gelen tehdit verilerine erişip bunları karşılaştırabiliyor ve analiz edebiliyor.

Bu iş birliği sayesinde müşteriler, saldırılara önceden engel olmak için yeni çıkan tehditler hakkında ilk elden bilgiler toplama ve siber güvenlik vakalarını önlemek için savunma yöntemlerini geliştirme, vaka müdahalesi ve soruşturma becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Müşteriler, Kaspersky Threat Data Feeds üzerinden gelen tehdit istihbaratlarıyla mevcut güvenlik denetimlerini güçlendirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, “Şirketler kendilerini en çok ilgilendiren siber tehditler hakkında hiçbir şeyi kaçırmamak için olabildiğince fazla güvenilir kaynaktan tehdit istihbaratı almalı. ThreatConnect ile yaptığımız iş birliğini duyurmaktan dolayı heyecanlıyız. Tüm dünyada bin 600’den fazla şirket karmaşık saldırılarla mücadele etmek için ThreatConnect Platform’u kullanıyor. Bu entegrasyon sayesinde kurumlar Kaspersky tehdit istihbaratı akışlarından da rahatlıkla yararlanıp güvenlik becerilerini geliştirebilir.” ifadelerini kullandı.

ThreatConnect Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Andy Pendergast, “Kaspersky Lab istihbarat verilerini ThreatConnect üzerinden sunarak kurumların kendilerini en çok ilgilendiren tehditleri daha iyi belirlemesini ve ağlarını proaktif olarak korumalarını sağlıyoruz. Bu entegrasyon ile güvenlik ekipleri vakalara daha stratejik yaklaşıp, daha verimli ve ölçülü müdahalelerde bulunabilecekler.” değerlendirmesinde bulundu.

ThreatConnect kullanıcıları Kaspersky Threat Data Feeds hakkında daha fazla bilgiyi ThreatConnect TC Exchange üzerinden veya müşteri temsilcilerinden alabiliyor. Kaspersky Tehdit İstihbaratı hakkında daha fazla bilgi için Kaspersky Lab web sitesini ziyaret edilebiliyor.