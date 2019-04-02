Kaspersky Lab yeni Şeffaflık Merkezi'ni Madrid'de açacak

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, Madrid'de yeni bir Şeffaflık Merkezi açıyor.

Kaspersky Lab'ten yapılan açıklamaya göre, 2018'de Zürih’te açılana benzeyen merkez, şirketin iş ortakları ve devlet paydaşları için ürünlerin kaynak kodlarını inceleme imkanı sunan güvenilir bir tesis olacak.

Yeni merkez şirketin Global Şeffaflık Girişimi kapsamında açılıyor. İş ortakları ve devlet paydaşlarının Kaspersky Lab hakkında bilgi alma taleplerini karşılamak amacıyla başlatılan bu girişimle, şirketin ürün ve teknolojilerinin nasıl çalıştığı açıklanıyor.



Kasım 2018’de Zürih’te açılan ilk Şeffaflık Merkezi’nden bu yana şirket kurumsal müşterilerinin şeffaflığa dair bilgi taleplerini alıyor. Bunlar arasında ürünlerin işlevleri ve veri işleme yöntemleri hakkında sorular yer alıyor. İspanya’daki tesis “standart” kaynak kod incelemesi yapılan bir yer olmasının yanı sıra, ziyaretçilerin şirketin ürün portföyü, mühendislik ve veri işleme çalışmaları hakkında daha fazla şey öğrenebileceği bir bilgilendirme merkezi olarak da görev yapacak.

Bu bilgiler kolayca erişilebilecek bir biçimde sunulacak. Şirket ayrıca bir inceleme sistemi de geliştirdi. Bu sistemde ziyaretçilerin özel olarak ilgilendikleri konulara uygun seçenekler verilecek. Şirketin mühendislik çalışmaları ve veri koruma standartları hakkında teknik olmayan genel incelemelerden kaynak kodun kritik bölümlerine yönelik derinlemesine ve kapsamlı araştırmalara kadar birçok farklı inceleme seçeneği sunulacak.

2020’de Asya ve Kuzey Amerika’da açılması planlanan Şeffaflık Merkezleri için çalışmalar sürüyor.

Yeni Şeffaflık Merkezi açılışına ek olarak şirket, Rus kanunlarına uygun olması adına girdiği yükümlülükler üzerinde bağımsız bir inceleme yaptırdı. Yapılan bağımsız ve hukuki incelemenin sonuçları şirket tarafından yayınlandı. İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nde uluslararası yatırım ve ticaret hukuku alanında çalışmalar yürüten, Rus Hukuku ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Kaj Hober’in yaptığı analiz, veri işleme ve depolama ile ilişkili üç Rus kanununu kapsıyor.

Rusya merkezli bir şirket olan Kaspersky Lab’ın bu kanunlara uymak zorunda olduğu sıkça iddia ediliyordu. İnternet üzerinden herkesin erişebileceği sonuçlar, Kaspersky Lab hakkında güvenilir bilgi almak isteyen müşteri ve iş ortaklarına tarafsız ve adil bir hukuki değerlendirme sunuyor. Dr. Kaj Hober’in incelemesine göre şirket, yaptığı faaliyetlerin doğası gereği bu yasal yükümlülüklerin altına girmiyor.





- "Destekleyici çalışmaların sayısını artırmaktan da memnunuz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Shingarev, "Şirketlerin, verilerin saklanması ve işlenmesi veya kullanıcı verilerinin korunması gibi veri yönetimiyle ilgili konulardan endişe duyduğunu görüyoruz. Bu endişeleri gidermek için Avrupalı müşterilerimizin, devletlerin ve düzenleyicilerin tüm sorularına yanıt bulabileceği yeni bir Şeffaflık Merkezi açmaya karar verdik. Buradan hareketle hukuki bir değerlendirmeden de geçtik." ifadelerini kullandı.



Shingarev, şunları kaydetti:



"Farklı ülkelerin veri işleme konusunda farklı yasalar çıkardığı mevcut jeopolitik ortamda, bazı iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin en iyi siber güvenlik ürünlerini ve hizmetlerini seçmek için olabildiğince fazla bilgi toplamak istediğini biliyoruz. Onlara bu istedikleri bilgileri sunmaktan mutluluk duyarız. Global Şeffaflık Girişimi’ni başlatmamızın nedeni tam da bu. Girişimimizin ölçeğini genişleterek yapılan destekleyici çalışmaların sayısını artırmaktan da memnunuz."



