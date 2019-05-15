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Kaspersky Lab'dan WhatsApp açıklaması

- Kaspersky Lab Zararlı Yazılımla Mücadele Uzmanı Victor Chebyshev: - "Mevcut bilgilere göre, saldırganlar WhatsApp uygulamasında istedikleri kodları çalıştırabiliyor ve cihazın belleğinde saklanan yazışma arşivi, kamera ve mikrofon verileri gibi birçok farklı veriye erişebiliyor" - "Tüm kullanıcılara, zararlı yazılımın yararlandığı açıkları kapatan yeni yazılım güncellemesini bir an önce kurmasını öneriyoruz"

Kaspersky Lab'dan WhatsApp açıklaması
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İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, WhatsApp mesajlaşma programındaki güvenlik açığıyla ilgili kullanıcılara güncelleme uyarısında bulundu.

Kaspersky Lab'dan yapılan açıklamada, dün çıkan bir haberde, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden cep telefonlarına İsrail kaynaklı gelişmiş bir casus yazılımın bulaştığının tespit edildiği, WhatsApp'ın bunun üzerine 1,5 milyar kullanıcısından önlem olarak uygulamayı güncellemelerini istediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Zararlı Yazılımla Mücadele Uzmanı Victor Chebyshev, mevcut bilgilere göre, saldırganların WhatsApp uygulamasında istedikleri kodları çalıştırabildiği ve cihazın belleğinde saklanan yazışma arşivi, kamera ve mikrofon verileri gibi birçok farklı veriye erişebildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Elde edilen son bilgilerde, saldırganların iOS’taki sıfır gün açıkları da dahil olmak üzere birçok açıktan yararlandığı ve saldırının çok aşamalı olduğu görülüyor. Saldırganlar bir casus yazılım kurarak cihaza erişiyorlar. Bu açıklardan hem Android hem de iOS cihazlarda yararlanılması tehlikenin çok büyük olduğunu gösteriyor. Tüm kullanıcılara, zararlı yazılımın yararlandığı açıkları kapatan yeni yazılım güncellemesini bir an önce kurmasını öneriyoruz."


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