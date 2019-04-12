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Kaspersky Lab’tan yaratıcı video pazarlama kampanyası

- Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Pazarlama Müdürü Peter Aleshkin: - "Reklam kampanyamız, herhangi bir ofiste çalışan, kahve içen, arkadaşlarının doğum gününü kutlayan yani her gün karşılaştığımız insanlara hitap ediyor"

Kaspersky Lab’tan yaratıcı video pazarlama kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, SLAVA kreatif ajansı iş birliğiyle film yönetmeni Alberto Belli tarafından hazırlanan pazarlama kampanyasına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka bilinirliğini artırmak ve potansiyel müşterilere ulaşmak hedefiyle, işletmelere yönelik karmaşık bir çözüm hakkında basit, komik ve duygusal hikayeler içeren videolar hazırlanacak.

Kampanya, şirketin kurumsal segmentteki amiral gemisi olan Kaspersky Endpoint Security for Business çözümünü desteklemek için özel olarak tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Pazarlama Müdürü Peter Aleshkin, kurumsal ürünlerin tanıtımında kullanılan pazarlama videolarının sıkıcı olmasının gerekmediğini bu kampanya ile gösterdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Reklam kampanyamız; herhangi bir ofiste çalışan, kahve içen, arkadaşlarının doğum gününü kutlayan yani her gün karşılaştığımız insanlara hitap ediyor. Onlara, 'güvenli' bir çalışma ortamı için kurumsal güvenliğin ne denli kritik olduğunu hatırlatıyor. Kaspersky Lab ile korunan şirketlerde siber suçluların hiçbir şeye erişemeyeceği fikrini yerleştirecek bir reklam kampanyası düzenlemek istedik. Dikkat çekici, komik ve benzersiz videolarımızla bunu başardığımıza inanıyoruz."

- "İnsanları şaşırtacak ve duygularını harekete geçirecek bir kampanya"

SLAVA Kreatif Grup Lideri Sergey Bisanbaev da Kaspersky Lab'ın, reklam ağlarının yaratıcı potansiyelini yansıtan bir konsept oluşturmalarına olanak tanıdığını aktararak, şunları kaydetti:

“Böyle bir şirketle birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız için mutluyuz. Büyük teknoloji şirketleri genellikle sıkıcı sayılar ve istatistikler olmadan iletişim kuramıyor. Kaspersky Lab ekibi ise en başından itibaren insanları şaşırtacak ve duygularını harekete geçirecek bir kampanya istiyordu. Bu da SLAVA olarak projeyle özellikle ilgilenmemizi sağladı. Elde ettiğimiz sonuçlar bizi daha fazla mutlu edemezdi. Telefonla konuşmak istediğimiz her sabah Los Angeles’ta saat 05.00’te uyanan Alberto Belli de bir madalyayı hak ediyor.”

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