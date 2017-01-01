Kassam Tugayları'nca esir alındığı duyurulan İsrail askeri

GAZZE (AA) - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 2014'te esir aldığını duyurduğu İsrail askeri Oron Şaul'un doğum günü ve yeni yıl dolayısıyla iki video yayınladı.

Kassam Tugayları'nın resmi internet sitesinde, Temmuz 2014'te Gazze'de girdiği çatışmada esir alındığı duyurulan 23 yaşındaki İsrail askeri Şaul'un doğum günü ve yeni yıl dolayısıyla iki video yayınlandı.

İlk videoda, Şaul'un 3 yıldır esir tutulduğunu anımsatmak amacıyla üzerinde 3 mumun yandığı doğum günü pastası ve etrafında esir alınmış İsrail askerlerini temsilen asker kıyafetleri giyen kişiler görülüyor.

Doğum günlerinde çalınan özel melodi eşliğinde İbranice yeni yıl kutlamasının yapıldığı görüntüde, Arapça ve İbranice, "Üç yıldır Aron Hamas cezaevlerinde", "Yeni yılda Şaul ailesinden uzakta" ifadelerinin bulunduğu alt yazı yer alıyor.

Karanlık odada oturan, elleri bağlanmış ve önünde doğum günü pastası bulunan Şaul'un temsili görüntüsünün yer aldığı ikinci video kaydında ise esir asker ellerini çözmeye çalıştığı sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu temsilen palyaço kıyafeti giyen kişi içeri giriyor ve pastanın üzerindeki mumları söndürüyor.

Görüntünün sonunda Arapça ve İbranice, "Karar hükümetin elinde" yazılı ifadeler yer alıyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği Koruyucu Hat Operasyonu'nda İsrail askeri Oron Şaul'u esir aldığını açıklamıştı. İsrail tarafı ise Şaul'un çatışmalarda ölmüş olabileceğini bildirmişti. İsrail, ayrıca Hamas'ı, 1 Ağustos 2014'te Refah kentinin doğusunda bir çatışmada öldürülen "Hadar Goldin" isimli askerinin cesedini vermemekle suçlamıştı.



Filistin Esirler Bakanlığı verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Kassam Tugayları'yla girilen çatışmada Şaul'un Temmuz 2014'te esir alındığının açıklanmasının ardından Şaul'un yakınları ve arkadaşları sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından taziye mesajları yayımlamıştı.