Kastamonu Devlet Hastanesi eğitim ve araştırma hastanesine dönüşecek

KASTAMONU (AA) - Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Dr. Hasan Aydınlık, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu arasında yapılacak protokolle, Kastamonu Devlet Hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesi haline geleceğini söyledi.

Aydınlık, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldiklerini belirtti.

Kastamonu Üniversitesi ile imzalanacak "sağlıkta afiliasyon" protokolünün ön görüşmelerini yaptıklarını ifade eden Aydınlık, "Bugün taslak protokolü Rektörümüzle paylaştık. Yayın aşamasında olan bir yönetmeliğimiz var. Yönetmeliğimiz yayınlandığında protokolü imzalamak için buraya geleceğiz." dedi.

Protokolle, Kastamonu Devlet Hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesi haline getirileceğine işaret eden Aydınlık, bu tür protokollerin devlet kurumlarının verimini artırdığını belirtti.

"Bu tür protokollerle devletimiz daha verimli işler yapmaya başladı." diyen Aydınlık, şöyle devam etti:

"Aynı ilde bu büyüklükte iki ayrı hastane olsaydı iki hastanede yeterli doktor kapasitesine ulaşılamayacaktı. Birçok alanda branş nöbetleri tutulamayan, binası olsa bile hizmette sıkıntı çekilen yerler olacaktı. İmzalanacak protokolle bu tür sıkıntıların önüne geçilecek. Güçleri birleştiriyoruz. İnşallah bu protokolden sonra üniversitemizin öğretim üyesi temini daha da kolaylaşacak."

Protokolün içeriği hakkında da bilgi veren Aydınlık, şunları aktardı:

"Hastane binasını Sağlık Bakanlığı yaptı. Eğitim kısımını üniversite üstlenecek. Sağlık hizmetleri sunumunu da birlikte yapacağız. Üniversitenin kadrosundaki doçent ve profesörlerle birlikte bizim uzmanlarımız sağlık hizmeti verecek. Kastamonu Devlet Hastanesi bir eğitim araştırma hastanesi, üniversite hastanesi haline gelecek. İşler daha kaliteli olurken birçok hizmet de verilmeye başlanacak."

Türkiye genelinde bu şekilde protokol imzalanarak hizmet verilen 19 hastane olduğunu belirten Aydınlık, akademisyenlerin katılmasıyla bu hastanelerde verimin daha da arttığını vurguladı.

Kastamonu Devlet Hastanesinde önemli işler yapıldığının altını çizen Aydınlık, "Birçok insan artık tedavisini burada yaptırabildiği için başka illere gitmiyor. Doktoruyla hocasıyla bu hastane daha kaliteli hale gelecek." diye konuştu.

Rektör Aydın ise protokolü çok önemsediklerini söyledi.