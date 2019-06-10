Kastamonu Entegre’den sürdürülebilir çevre atağı!

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık güvenilir markası Kastamonu Entegre, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilir çevre yaklaşımlarını, kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşeni olarak gören şirket, doğanın ve ekolojik sistemin korunması konusunda yürütmekte olduğu projelerle öne çıkıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yapan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, ürünleri ile yılda 3.1 milyon ton karbon depolayarak, karbon salınımına engel olduklarını vurguladı.



Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Kastamonu Entegre, çevre, su ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeleri ile örnek teşkil ediyor. Şirket, altı ülkeye yayılan tesislerin tamamında, üretim ve sonrası tüm süreçlerde sürdürülebilir çevre duyarlılığını gözeten bir bilinçle hareket ederken, AR-GE çalışmaları sonucunda hayata geçirdiği kalıcı projelerle sektöründe pek çok ilke imza atıyor. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız,özellikle de enerji yönetimi ve geri dönüşüm konularına odaklandıklarını vurguluyor. Yıldız,hedeflerini şu sözlerle açıklıyor: “Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için 50 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz, üretim süreçlerinde kullanılan hammadde ve enerji gibi kaynakları minimize etmek, bu süreçlerde ortaya çıkan salınımları ve çevresel etkileri sıfıra yaklaştırmak, tüm üretim tesislerinde gaz salınımından, enerji, katı ve sıvı atık yönetimine kadar çevre ve doğaya uygun, bu konularda kabul edilmiş standartlar dâhilinde üretim gerçekleştirmek.”



“Sürdürülebilirlik alanında ağırlık verdiğimiz konuların başında enerji yönetimi geliyor”



Enerji verimliliğine yönelik çalışmalarına son yıllarda hız kazandıran Kastamonu Entegre, TÜBİTAK-TEYDEB destekli “Atık Biyokütlelerin Gazlaştırılması ve Yenilenebilir Temiz Enerji Üretimi” AR-GE projesi ile enerji verimliliği alanında sektörde öncü olarak konumlanıyor. Biyokütle atıklarının değerlendirilmesi ve bunların temiz bir şekilde bertarafına yönelik çalışmaları kapsayan projede atıkların yakılmasına alternatif olarak, ileri teknolojiler kullanılarak gazlaştırılması sağlanıyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, proje ile yılda 15.000 ton karbondioksit salınımının önüne geçme potansiyeli yakaladıklarını vurguluyor. Proje, enerji sektörünün Türkiye’deki en önemli etkinliklerinden biri sayılan ‘ICCI Enerji Ödülleri’ kapsamında verilen ‘Biyokütle ve Atık’ kategori ödülüne layık görüldü.



2016 yılında ilk kez Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki MDF tesisi çatısında kurulan Hayat-GES 1 Güneş Enerjisi Santrali ile yılda ortalama 1450 MWh elektrik enerjisi ürettiklerini hatırlatan Yıldız, enerji verimliliği sağlamak adına tesislerdeki mevcut motorin yakıtlı forkliftlerin elektrikli forklifte dönüşümü konusunda çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi. Kastamonu Entegre ayrıca, enerji verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden biri olan 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’ndan iki başarı ödülü aldı. Etkinlikte, VAP desteği alan ve projelerini başarıyla tamamlayan Gebze ve Balıkesir Tesisleri’ne başarı belgesi takdim edildi.



“İtalya’daki tesislerimizde %100 geri dönüşümlü hammadde kullanıyoruz”



Üretimde kullandığı odun hammaddesini, %100 sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan elde eden Kastamonu Entegre, ormanlarda yapılan gençleştirme ve bakım faaliyetleri sonucu ömrünü tamamlamış ormanlardan hammadde temin ediyor. Aynı zamanda ikinci büyük ortağı olduğu ENAT A.Ş, ile endüstriyel plantasyon ormancılığı konusunda örnek olmak ve bunun gelişimini sağlamak hedefiyle çalışan şirket, bugüne kadar yaklaşık 2000 futbol sahası büyüklüğündeki 14.000 dönüm araziye, 1,7 milyon fidan dikilmesinde önemli rol oynadı.“En Büyük Türk Yatırımcısı” oldukları İtalya’daki tesislerde %100 geri dönüşümlü hammadde kullandıklarını belirtenYıldız, son olarak, İtalya olmak üzere Avrupa mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapacaklarını sözlerine ekledi.