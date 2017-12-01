Kastamonu Üniversitesi ile Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Torpil, Daire Başkanları Ali Arıkmert ve Hamza Özdemir ile Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Maarif Vakfı ile üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinin ardından Rektör Prof. Dr. Aydın ve Torpil arasında Kastamonu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KÜYÖS) konusunda ikili işbirliği protokolü imzalandı.

Ziyaretten sonra Rektör Prof. Dr. Aydın, yönetim kurulu üyesi Torpil, daire başkanları Arıkmert ve Özdemir, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sezgin Ayan, Prof. Dr. Ali Rafet Özkan ve Prof. Dr. Ayhan Biber, Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nunda Türkiye Maarif Vakfı Somali okullarından mezun olup Kastamonu Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Torpil, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok köklü bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir mirası olduğunu kaydeden Torpil, "Türkiye İslam dünyasının lideri konumunda. Sizler çok şanslısınız ama bu imkanları değerlendirebilirseniz kendi ülkenize, kendi halkınıza faydalı olabilirsiniz." dedi.

Öğrencilerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini kaydeden Torpil, "Sadece eğitim alanında değil, iş hayatında da bunu yapabilirsiniz. Tarım yapacaksanız, tarımın en ileri teknolojisi de İslam dünyasında vardır. Balıkçılık yapacaksanız aynı şekilde bunun tecrübesini kazanıp memleketinize taşımalısınız. Buna çok başka sektörler de ilave edebiliriz. Sizler kendi ülkenize kısa sürede uzun mesafeler aldırabilirsiniz. Kısaca hangi sektörde olursa olsun kitaplar arasında kalmayın, tecrübe kazanın." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Aydın ise üniversite olarak önemli bir misyonları olduğunu söyledi.

Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirip ülkelerine faydalı insanlar haline getirmek istediklerini vurgulayan Aydın, "Dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman var ama her tarafta Müslümanlar zulme ve katliama uğruyor. Siz ve sizden sonraki nesiller, bu zulmü durdurmayı hedeflemeli. O yüzden sizin iyi yetişmeniz çok önemli. Siz ve sizden sonraki nesiller kurtarıcı olacaktır. Bunu hep aklınızın bir köşesinde tutun. Üniversitemizde şu anda 44 ülkeden talebe var. Hepsi Müslüman. Dolayısıyla bizim yetiştirdiğimiz gençler İslam alemine faydalı olacak." ifadesini kullandı.