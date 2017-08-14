Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Kastamonu Valiliğinden "kanyon" kararı

- Valla Kanyonu'nu izinsiz geçmeye çalışan doktorun kaybolduğu düşünülerek arama çalışması başlatılması, doktorun ise kendi imkanları ile kanyonun diğer ucundan çıkmasının ardından Valilik kanyonlarla ilgili karar aldı - AFAD'dan yapılan açıklamada, kanyonlardan geçmek isteyen sporcu gruplarının en az üç kişiden oluşması gerektiği bildirildi

Kastamonu Valiliğinden

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin en önemli kanyonlarının yer aldığı Kastamonu'da, bölgenin taşıdığı risk nedeniyle kanyonlardan geçmek isteyen sporcu gruplarının en az üç kişiden oluşması gerektiği bildirildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde il genelinde bulunan kanyonlarda yaşanan bazı olumsuz olaylar üzerine Kastamonu Valiliği tarafından bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

İl sınırları içinde kalan kanyonların, doğal güzelliklerinin yanında, insan hayatını tehlikeye sokan çeşitli risk unsurlarını da barındırdığına işaret edilen açıklamada, Valiliğin aldığı karar gereği kanyondan geçmek isteyen sporcuların kaymakamlıklara şahsen başvurarak alacakları geçiş iznini, geçiş sırasında yanlarında bulundurması gerektiği vurgulandı.

Kaymakamlıkların, ilçelerinde yer alan kanyonların, tehlike noktaları ve risk unsurlarını da içeren harita ve krokilerini temin edeceklerini, geçiş yapmak isteyenlere bu haritaları verecekleri aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamlıklar kanyonların giriş noktalarına gerekli uyarı levhalarını, kanyon tehlikeleri hakkında bilgilendirme panolarını asacaklardır. Sporcular tarafından kanyon içinde kullanılacak malzeme bilgisi ve yiyecek miktarı hakkında kaymakamlıklar bilgilendirilecektir. Alan kılavuzları, ilçe kaymakamlığının bilgisi ve onayı dışında, daha önce kanyon geçişi yapmamış kişilere kanyon geçişi yaptıramayacaktır. "

Üç kişiden daha az sporcunun kanyonlara girmesinin sakıncalı olduğunu vurgulanan açıklamada, "Kanyon geçişi için sadece kanyon için gerekli malzemelere sahip sporculara izin verilecektir. Üç kişiden az sporcunun kanyon geçişi yasaktır. Kanyon geçiş izinlerinde mevsimsel koşullar ve meteorolojik uyarılar dikkate alınacaktır." bilgilerine yer verildi.

Açıklamada, belirtilen hususlara uymayan kişiler hakkında kaymakamlıkların 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre gerekli idari ceza işlemlerini uygulayacağı, ayrıca cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

İki hafta önce Kastamonu'daki Valla Kanyonu'nda kaybolduğu düşünülerek arama çalışması başlatılan doktor Mohaç İkbali Afşar'ı arama çalışması başlatılmış, Afşar bir süre sonra kanyonun diğer ucundan kendi imkanları ile çıkmıştı.

Kanyona izinsiz girdiği için jandarma tarafından Afşar hakkında tutanak tutulmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KanyonKastamonuKastamonu ValiliğiKaybolduğu Sanılan DoktorTedbir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5