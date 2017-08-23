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Kastamonu ve Sinop'ta ormanlar gençleştiriliyor

- Orman ve Su İşleri Bakanlığınca orman varlığının sürekliliğini sağlamak amacıyla Kastamonu ve Sinop'ta 277 bin liralık maliyet ile 52 bin 900 dekarlık orman sahasında gençleştirme çalışması yapılacak

Kastamonu ve Sinop'ta ormanlar gençleştiriliyor

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) orman varlığının sürekliliğini sağlamak amacıyla Kastamonu ve Sinop'ta 277 bin liralık maliyet ile 52 bin 900 dekarlık orman sahasında gençleştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, orman varlığının sürekliliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde gençleştirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık, Kastamonu ve Sinop'ta 277 bin liralık maliyet ile 52 bin 900 dekarlık orman sahasında gençleştirme çalışması yapacak. BU kapsamda suni gençleştirme sahalarında toplam 8 bin 910 dekar alanda yürütülecek kültür bakımı faaliyetleri için de orman köylülerine 153 bin lira ödemede bulunulacak.

Gençleştirme çalışmasında, ağaçların daha fazla tohum verecek dal yapısına kavuşması için hazırlama bol tohum vererek altta çimlenme elde edilmesi için tohumlama, elde edilen gençliğin siper ve ışık ihtiyacını dengelemek için ışıklandırma ve oluşan yeni ormanın üstündeki yaşlı fertlerin uzaklaştırılarak ışık ihtiyaçlarının tam sağlanması için eğrelti otları, böğürtlen gibi çalımsı bitkilere boşaltma kesimleri uygulanıyor.

Bir ormanın bu aşamalardan oluşan gençleştirme çalışması ise ağaç türüne göre değişiyor ve 10-15 yıl sürüyor. Işık ve boşaltma kesimleri gençliğin en az zarar görmesi amacıyla fidanların daha esnek olduğu kış aylarında ve mümkün olduğunca kar üzerinde yapılıyor.

- "Ormanlar geleceğe bırakacağımız en büyük miras"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ormanların sağlıklı olarak varlığını sürdürmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eroğlu, "Bakanlık olarak, mevcut olan orman varlığımızı korurken, yeni orman alanları da tesis ediyoruz. Yürütülen çalışmalarla Kastamonu ve Sinop'ta ormanlarımız daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Bu çerçevede bölgede yaklaşık 430 bin liralık bir harcama yapılacak. Ormanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Çünkü ormanlar hepimizin ortak değeri ve geleceğe bırakacağımız en büyük miras." değerlendirmesinde bulundu.

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