Kastamonu yerli otomobilin üretim yerine talip

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Otomobil fabrikası ilimize kurulduğunda ne kadar araç alabileceğimizi deklare etmeliyiz. Firmalarla görüşüp otomobil fabrikası kurulması noktasında bizlerin de neler yapabileceğini anlatabiliriz." dedi.

Karadeniz, Organize Sanayi Bölgesi'nde kentteki kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yerli otomobil fabrikasının üretim yerinin Kastamonu olması için yapılacak çalışmaları görüşeceklerini söyledi.

İktidar partisinden muhalefete kadar tüm Kastamonu'nun yerli otomobil fabrikasının kente kurulması için birlikte hareket ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Kastamonu'da ulaşım sorunu çözüldü. Ilgaz Tüneli, karayolu ulaşımının önündeki engeli çözdü. Havaalanımız hizmette. İnebolu Limanı hizmete geçtiğinde deniz ulaşımı sorunu da çözülmüş olacak. Yatırımların birbirini tamamlanmasıyla otomobil fabrikasının kurulması açısından herhangi bir engel kalmamış olacak." ifadelerini kullandı.

Otomobil fabrikasının kente gelmesi için ilave neler yapılabileceğinin görüşülmesi gerektiğini aktaran Karadeniz, "Otomobil fabrikası ilimize kurulduğunda ne kadar araç alabileceğimizi deklare etmeliyiz. Firmalarla görüşüp otomobil fabrikası kurulması noktasında bizlerin de neler yapabileceğini anlatabiliriz." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir de kentin potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna işaret etti.

Ulaşım konusunda Kastamonu'nun tüm olanaklara sahip olduğunu dile getiren Demir, "Büyük şehirler sanayiye doymuş durumda. Sanayi, buna muhtaç olan ve kendi ili dışında yaşayan 3,5 milyon vatandaşı bulunan Kastamonu için çok önemli. Ulaşım olarak altyapımız, fabrika için yerimiz hazır. Birçok ilde bu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, fabrikanın Kastamonu'ya kurulması durumunda kendisinin de 10 otomobil alacağını kaydetti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise fabrika kurulması için kentin önündeki tüm dezavantajların ortadan kaldırıldığına dikkati çekerek "Birlik beraberlik içinde fabrika için ne kadar istekli olduğumuzu göstereceğiz. Avantajlarımızı gösteren bir dosya hazırlayıp gerekli mercilere sunacağız. Talebimizin yerine gelmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Toplantıya CHP İl Başkanı Muzaffer Bıyıklı, MHP İl Başkanı İbrahim Maşalacı ile diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.