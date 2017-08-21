Kastamonu'da 10 günlük tatilde

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - "Evliyalar şehri" Kastamonu'da, Kurban Bayramı tatilinde inanç turizmi açısından beklenti oluştu.

Evliyalar şehri olarak da bilinen, Anadolu'nun "dört manevi direğinden biri" olan Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu Kastamonu'da bayram tatilinde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) Başkanı Serkan Mütevelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılmasının Kastamonu turizmi için olumlu etki oluşturacağını belirtti.

Tatili kent için fırsat olarak nitelendiren Mütevelli, "Kastamonu'daki tarihi ve kültürel değerleri daha iyi bir şekilde anlatabilmemiz için iyi bir fırsat. Tatili, Kastamonu'nun inanç turizmini, doğa turizmini ve gastronomi turizmini misafirlerimize sunmak için iyi bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Kurban Bayramı tatili süresince güney illerinin turizmden daha fazla pay almayı beklediklerini anlatan Mütevelli, "Tatil, deniz, kum, güneşten ibaret değil. Ülkemizin birçok yerinde görülmesini arzu ettiğim yerler var. Bunlardan birkaç tanesi Kastamonu'muzda. Kastamonu, özellikle manevi değerleri açısından çok büyük öneme sahip. Anadolu'nun saç ayaklarından biri burada. Kastamonu 'evliyalar şehri' olarak geçmekte. Tatilin turizm sektörüne önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Önemli bir destinasyon"

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı da Kastamonu'yu doğanın ve kültürün kaynaştığı bir turizm yöresi olarak nitelendirdi.

Avcı şunları kaydetti:

"Özellikle bütünleşik turizm için önemli bir destinasyon. Şeyh Şaban-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul ediliyor. 10 günlük tatilde Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı olarak biz en az 50 bin misafir bekliyoruz. Şeyh Şaban-ı Veli Külleye'sinin Kastamonu'da bulunmasından dolayı çok fazla ziyaretçi geliyor. Ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Her geçen gün daha da artarak devam edecek. Turistleri cezbediyor. "

Dünyanın birçok yerinden ziyaretçiler geldiğini ifade eden Avcı, "Türkiye başta olmak üzere Cibuti'den Moldava'dan, Afganistan'dan, Avrupa'dan gelen misafirlerimiz var. Burada sürekli bir sirkülasyon söz konusu. İnsanlar turizm denilince deniz, kum, güneş anlıyor. Asıl olan bu değil. Kastamonu gibi bir Osmanlı şehrinin, Selçuklu şehrinin gezilip görülmesi gerekiyor. Kastamonu turizmde marka olma yolunda ilerliyor." diye konuştu.