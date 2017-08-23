Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam gaziantepspor yandex Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Kastamonu'da 137 kaçak yakalandı

- Yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 137 kişi Tosya'da yakalandı

Kastamonu'da 137 kaçak yakalandı

KASTAMONU (AA) - D-100 Karayolu'nun Kastamonu'nun Tosya kesiminde, jandarma ekiplerince durdurulan otobüste 137 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine D-100 Karayolu'nun Tosya ilçesi yakınlarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 64 AN 471 plakalı otobüsü durdurdu.

Otobüste inceleme yapan ekipler, yolcuların Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğunu belirledi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından 137 göçmen Tosya Spor Salonu'na yerleştirildi.

Otobüsün sürücüsü gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganistanGöçmenKastamonuTosya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5