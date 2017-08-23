Kastamonu'da 137 kaçak yakalandı

KASTAMONU (AA) - D-100 Karayolu'nun Kastamonu'nun Tosya kesiminde, jandarma ekiplerince durdurulan otobüste 137 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine D-100 Karayolu'nun Tosya ilçesi yakınlarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 64 AN 471 plakalı otobüsü durdurdu.
Otobüste inceleme yapan ekipler, yolcuların Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğunu belirledi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından 137 göçmen Tosya Spor Salonu'na yerleştirildi.
Otobüsün sürücüsü gözaltına alındı.